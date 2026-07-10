С 11 июля в арт-пространстве «КУБ» открывается новый выставочный сезон: 15 экспозиций современного искусства, которые продлятся до 9 августа. В программе — дипломные работы выпускников MSCA, персональные проекты известных художников и коллективные выставки.

В большом зале галерея MSCA представляет групповой проект «Бесконечное новое» — итог двухлетнего обучения на курсе «Современное искусство». Выпускники размышляют о природе нового в эпоху, когда изображение генерируется быстрее, чем мы успеваем его осмыслить. В лектории открывается выставка «Диалог» с работами молодых художниц — выпускниц программы «Современная живопись».

Куб.Маркет представляет групповую выставку «Как отдыхать?» под кураторством Кети Богомаз. Художники обращаются к образам летнего досуга — пляжам, пальмам, природе — и одновременно исследуют то, что мешает «перезагрузке»: внутреннее напряжение и тревогу.

Галерея Радость (Joy Gallery) открывает выставку «Что мне делать с тайной луной?» — оммаж объединению художников-символистов «Голубая роза». В центре экспозиции — ваза из ультрамарина от Анастасии Горбуновой и живая цветочная композиция, которая будет меняться каждые пять дней.

Среди других проектов сезона — персональные выставки Вероники Кудашовой («Дебри»), Евгения Зарембы («Иллюзорность»), Алины Федотовой («Южная идиллия»), Марии Стадник («Остов»), Юлии Картошкиной («Земля. Небо. Человек»), Натальи Гудович («Архетип — природа обезличенного»), Тани Токун («НЕнастольгия») и Сергея Трофимова («Пока плывут облака»). Также в новом сезоне — коллективная выставка «Собирая целое» в галерее ПЛАНЗ и персональный проект Юлии Лучкиной «Свободный стих» в ИнГаллери.