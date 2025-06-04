С 5 по 31 августа в Центре современного искусства AZ/ART проходит летний фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания» — серия из девяти художественных проектов. Авторы исследуют, как художественное усилие может помочь преодолеть противоречия, обрести уверенность и найти новые формы сосуществования в условиях нестабильной повседневности.

Среди участников фестиваля — Платон Инфанте, Валерий Гриковский, Юлия Клопова и Лилия Педак, Елена Губанова и Иван Говорков, Апанди Магомедов, группа «Цветы Джонджоли», объединение «Хвойные», Михаил Рубанков, Ирина Корина. Куратором фестиваля выступил искусствовед Александр Дашевский.

С 5 по 29 июня в рамках фестиваля-интенсива в разных залах AZ/ART одновременно покажут первые три проекта — «Несвязанные привязанности» Юлии Клоповой и Лилии Педак, «Минус-музей» Валерия Гриковского и «Инструментарий» Платона Инфанте. Следующая часть фестиваля-интенсива пройдет с 3 июля по 3 августа. В этот период для публики будут открыты выставки дуэта Елены Губановой и Ивана Говоркова, Апанди Магомедова, а также творческого объединения «Цветы Джонджоли». Завершат фестиваль с 7 по 31 августа проекты объединения «Хвойные», Михаила Рубанкова и Ирины Кориной.