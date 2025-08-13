В Центре современного искусства AZ/ART завершается летний фестиваль «Алгоритмы познания» — три ярких проекта, которые исследуют границы реальности, памяти и ритуала. До 31 августа здесь можно увидеть проекты арт-группы «Хвойные», Михаила Рубанкова и Ирины Кориной.

«Хвойные» переносят зрителей в атмосферу своего ежегодного майского ретрита — за пределами арт-рынка и конкуренции они создают искусство как опыт совместного проживания с природой. Михаил Рубанков в проекте «Железная кость» смешивает шаманские символы с интернет-культурой, превращая галерею в зону столкновения рационального и мистического. А Ирина Корина в инсталляции «Послезавтра скорее всего, но почему-то не могу» соединяет советский быт, ритуальную архитектуру и театр, предлагая зрителю стать участником перформанса-сна.