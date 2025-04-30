В прибрежной коммуне Де-Панне в Бельгии прошел конкурс на самый правдоподобный крик чайки. В пятом ежегодном чемпионате Европы по «Gull Scream» приняли участие более 70 человек из 13 стран. Об этом сообщает The New York Times.

Задача участников — сымитировать звуки чайки максимально точным образом. Кроме того, конкурсанты копировали поведение морских птиц, а некоторые и вовсе подготовили специальные костюмы с искусственными перьями и клювами. Участие в конкурсном судействе принимали ученые, политики и представители местной природной ассоциации.

Мероприятие проходило в одном из местных кафе, где на небольшой сцене люди пародировали столь дерзких птиц. Одна из участниц, во время своего выступления, засунула голову в пакет со снэками, изобразив мелкое «воровство» среди чаек.

Во взрослой категории конкурса на лучший крик чайки, победу одержала участница из Дании Анна Бринальд. Ее костюм состоял из искусственных крыльев и перьевого жабо и удивительного грима. Лицо Анны полностью белое, а волосы скрыты под плотной шапочкой, выделяются только желтые линзы на глазах и губы, в цвет клюва. По ее словам, она долго тренировалась перед зеркалом и в TikTok, а также перед самими чайками. В юниорской категории второй год подряд победу забирает 10-летний Купер Уоллес из города Честерфилд в Великобритании, а четвертое место на конкурсе забрала его младшая сестра Шелби.

Победителями еще одной категории стала итальянская группа c названием Gabbiani Partigiani или Partisan Seagulls, с целлофановыми пакетами на голове, с отверстиями под глаза и рот, желтым клювом, красными платками на шее и голым торсом.

Мероприятие, организованное Клодом Уиллартом, впервые появилось пять лет назад, а его основная цель — создание более положительного образа морских птиц. По словам Клода, птицы имеют плохую репутацию среди людей, и, по его мнению, несправедливо обвинены, поскольку проблема именно в человеческом поведении. Люди жалуются, что птицы крадут их еду, хотя сами же и поощряют такое поведение, кормя их хлебом или оставляя мусор в легкодоступных для птиц местах. «Я хотел снова сделать морских чаек крутыми, организовав это мероприятие. Они действительно заслуживают положительного имиджа», — говорит Клод Уилларт.

Елизавета Лебедева