С 13 по 14 мая в Челябинске пройдет форум «Российская креативная неделя — Урал». На уральском форуме встретятся более 100 российских и зарубежных экспертов. Участников ждут стратегические сессии, дискуссии, мастер-классы.

В рамках форума «Российская креативная неделя — Урал» состоятся заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», возглавляемой Алексеем Текслером — уже шестое заседание, посвященное развитию креативной экономики в стране; стратегические сессии с участием экспертов креативных бизнесов и представителей власти, посвященные ценностным ориентирам в креативной экономике; экспертные сессии по ключевым для региона креативным направлениям.

Среди спикеров форума «Российская креативная неделя — Урал» топ-эксперты VK, компании «НМГ Студия», онлайн-кинотеатра Premier, ВЦИОМа, «Союзмультфильма», Ozon, «Амедиа Продакшн», Минстроя РФ, Дом.РФ, Rubrick, Lapochka, «Сколково», Высшей школы экономики, Союза дизайнеров России, ПФКИ и другие.

Ключевая тема форума — креативная экономика как индустрия ценностей. Этому направлению будут посвящены стратегические сессии и пленарное заседание, в которых примут участие представители бизнеса, исследовательских компаний, федеральной и региональной власти.

Основные треки программы касаются рынков моды, медиа, ИТ, кино и анимации, культуры и искусства, гастрономии, пространственного развития.

«„Российская креативная неделя — Урал“ проходит второй год подряд, и мне отрадно, что у нас появилась добрая традиция — открывать наш креативный год в Челябинске. На предстоящем форуме запланирована большая работа на стратегических сессиях, которые будут посвящены и ценностным ориентирам в креативных индустриях, и темам пространственного развития. С экспертами из креативного бизнеса и представителями власти и институтов развития мы обсудим новые сценарии развития городов, которые будут удовлетворять запросам креативного класса и давать им необходимую инфраструктуру для жизни и роста. В этом году в форуме примут участие семь стран — Пакистан, Индия, Нигерия, Сербия, Марокко, Эфиопия, Замбия, Гана, Азербайджан», — рассказала директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.