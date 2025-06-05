7 июня 2025 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow галереи-резиденты представят 10 новых выставочных проектов. Также в пространстве Cube.Moscow можно увидеть недавно обновившиеся проекты в стендах PA Gallery и Postrigay Gallery.

В большом выставочном зале арт-пространства TRIPTYCH Gallery под кураторством Ан Кубановой откроется коллективная выставка «Кто здесь?». На выставке можно будет увидеть работы таких художников, как: Мари Агаркова, Татьяна Вафина, Катя Гранова, Юлия Кривозубова, Кудашова Вероника, Настя Миро, Катя Никитина, Белла Новинькова, Глеб Солнцев, Полина Суровова, Наталья Чобанян. В запуске проекта принимает участие квинтет шоу Lumisfera — создатели концертов симфонической музыки в окружении тысяч свечей.

В рамках предстоящего открытия MSCA Gallery представит групповой проект «5/5», приуроченный к 5-летнему юбилею Московской школы современного искусства. Syntax Gallery откроет персональную выставку Анны Сави «Мое место» — это передвижная инсталляция, собираемая заново в каждом новом пространстве как временное укрытие и карта памяти. Новый проект галереи «КультПроект» — групповая выставка «Поэтическая ботаника» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой. В экспозиции — произведения Дмитрия Цветкова, Наталии Хлебцевич и Дмитрия Запылихина.

Kupol Gallery покажет благотворительную выставку «Здесь оживают сказочные сны», которая состоится при содействии двух фондов: «Большая перемена» и АНО «Кластер возможностей». Стены галереи украсит инклюзивное искусство, которое стоит воспринимать интуитивно, чувственно. Стремление авторов воплотить свой взгляд на мир при помощи красок создаёт удивительные формы. Причудливые персонажи или знакомые образы предстают перед зрителем в своей искренней форме. В экспозицию вошли работы трех авторов: Анны Калининой, Данила Ваулина и Светланы Кузнецовой.

Галерея «Небеса» совместно с лабораторией ольфакторного искусства NEVIDIMAYA LAB представит коллективную выставку «В поисках утраченного времени. Обретенное время» под кураторством Анны Кабировой. Название проекта заимствовано из одноименной книги французского писателя Марселя Пруста, последней по счету в цикле из семи романов.

Новая выставка в Artocratia Gallery «Возможность диалога?» представляет художников разных поколений — от мастеров 1960-х до современных молодых авторов. Галерея M. A. R. S. H. открывает персональную выставку Ромуальдаса Пранулиса «Сложные вещи» под кураторством Романа Шалганова. В своей художественной практике Ромуальдас Пранулис обращается к методам абстрактного экспрессионизма, создавая выразительные работы в узнаваемой стилистике. Холсты, представленные на выставке, созданы в 2025 году и являются очередным этапом в работе автора.

Ромуальдас Пранулис «Взгляд глупца»

Новый проект АРТМАГ — персональная выставка Кристины Ятковской «Лунные моря» — попытка художника с Земли помечтать о лунных морях, к которым пусть даже если мы и не прилетим, то хотя бы представим, какими они могли бы быть. Персональная выставка Ирины Мудровой, которую открывает Arts Square Gallery, представляет неретроспективный взгляд на творчество московской художницы.