27 ноября в Центре современного искусства AZ/ART на Маросейке откроется выставка «А в степи: бушует ветер…», посвященная 90-летию со дня рождения художника Владимира Яковлева.

Экспозиция, включающая 70 работ из собраний представит главные направления в творчестве Яковлева: абстракции, цветы и портреты, созданные в 50-е — 70-е годы XX века.

Несколько работ будут показаны впервые, среди них произведения из частных коллекций и три картины из собрания Третьяковской галереи: «Композиция. Дождик, солнце» (1959), «Беспредметная композиция» (1958—1959), а также шедевр 1950-х «Голова» — его покажут впервые после реставрации, которой занимался один из кураторов проекта Валерий Силаев.

«Владимир Яковлев — один из самых важных художников не только нашей коллекции, но и всего московского неофициального искусства второй половины ХХ столетия. Еще при жизни его высоко ценили друзья-художники, некоторые называли его гением», — отметила Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART.

В рамках выставки также запланирована концертная программа, которая сопоставляет внутренний мир, художественный язык, сюжеты и темы работ Владимира Яковлева с камерными произведениями композиторов двух последних столетий.