Центр современной культуры «Смена» представил групповую выставку «На ножках», которая продлится до 8 февраля 2026 года. Автором идеи проекта выступила художница Александра Паперно, для которой это уже четвертый совместный проект с институцией.

Выставка исследует образ избушки на курьих ножках как визуальный и архитектурный феномен, художественную метафору переходного пространства. В экспозицию войдут работы российских художников, сформировавших важные направления в искусстве: Владимира Архипова, Кирилла Глущенко, Марии Годованной, Константина Звездочетова, Ляли Кузнецовой, Миши Ле Жень, Александры Паперно, Марии Серебряковой, Евгения Юфита, а также классика советской детской графики Аминадава Каневского. Составители выставки — Кирилл Маевский и Александра Паперно.

Проект рассматривает сказочный образ как культурный код, включающий темы порога, временности, укрытия и перемещения, и прослеживает его трансформации в архитектуре и искусстве XX века — от советского конструктивизма и Ле Корбюзье до практик современных художников.

В рамках параллельной программы, приуроченной к Зимнему книжному фестивалю «Смены», запланирован ряд событий. 12 декабря в Национальной библиотеке РТ культуролог Вадим Данилов прочтет лекцию «Избушка на курых ножках в эпоху станков и пятилеток». В тот же день историк искусства Сергей Фофанов выступит с лекцией «Разбег перед полетом. Краткая история шагающих домов». 7 декабря социальный антрополог Иван Сапогов расскажет о домике художника Владимира Архипова.

Выставка «На ножках» открывается в рамках празднования 12-летия Центра современной культуры «Смена» и задумана как путешествующий проект. В 2026 году она будет показана в других городах России, а весной того же года в издательстве Музея современного искусства «Гараж» выйдет одноименная книга-исследование.