В Центре Вознесенского открылась выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман», посвященная 100-летию вдовы Андрея Вознесенского, драматурга и писательницы Зои Богуславской. В экспозицию вошли фотографии, личные вещи Богуславской, документы, книги и инсталляции, которые помогают вспомнить разные периоды ее жизни.
На открытие выставки приехала и сама писательница. Она рассказала, что сейчас работает над новой книгой и мечтает провести остаток своей жизни как сознательный человек, умеющий размышлять над проблемами.
Говоря о Вознесенском, Богуславская привела строки из его стихотворения, посвященные ей:
«Знаешь, Зоя, теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь».
Экспозиция выстроена по принципу обратной хронологии. Она начинается с блока, посвященного Центру Вознесенского, который создан совместными усилиями Богуславской и ее сына Леонида.
Также выставка рассказывает о творческом пути писательницы, ее воспоминаниях о знакомствах с ключевыми фигурами XX века: Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым и другими.
Выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман» продлится до 28 июля.