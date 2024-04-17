В Центре Вознесенского открылась выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман», посвященная 100-летию вдовы Андрея Вознесенского, драматурга и писательницы Зои Богуславской. В экспозицию вошли фотографии, личные вещи Богуславской, документы, книги и инсталляции, которые помогают вспомнить разные периоды ее жизни.

На открытие выставки приехала и сама писательница. Она рассказала, что сейчас работает над новой книгой и мечтает провести остаток своей жизни как сознательный человек, умеющий размышлять над проблемами.

Говоря о Вознесенском, Богуславская привела строки из его стихотворения, посвященные ей:

«Знаешь, Зоя, теперь — без трепа. Разбегаются наши тропы. Стоит им пойти стороною, остального не остановишь».

Экспозиция выстроена по принципу обратной хронологии. Она начинается с блока, посвященного Центру Вознесенского, который создан совместными усилиями Богуславской и ее сына Леонида.

Также выставка рассказывает о творческом пути писательницы, ее воспоминаниях о знакомствах с ключевыми фигурами XX века: Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым и другими.

Выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман» продлится до 28 июля.