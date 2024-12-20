В Центре «Зотов» стартовала кинопрограмма «Небывальщина», подготовленная к выставке «Русское невероятное». Показы делятся на несколько глав: «Полеты во сне и наяву», «По ту сторону зеркала», «(Дом) вверх дном» и «Жизнь после жизни».

В программу вошли фильмы обо всем невероятном в российском кино от советского авангарда до постсоветского андеграунда. Например, 22 декабря состоится показ мультфильмов Юрия Норштейна «Сказка сказок» и «Ёжик в тумане», также ожидаются сеансы таких картин как «Небывальщина» Сергея Овчарова, «Контакты» Дмитрия Моисеева, «Трудно быть Богом» Алексея Германа, «Андрей Рублев» Андрея Тарковский и многие другие фильмы. Подробнее об открытии кинопрограммы — в фоторепортаже RTVI.