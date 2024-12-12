11 декабря в Центре «Зотов» прошло открытие фестиваля «Архитектура для людей». Зрителям показали экспозицию «Эмоции архитектуры», подготовленную десятью архитектурными бюро.

В десяти залах отражены десять эмоциональных состояний: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник. По словам организаторов, выставка «Эмоции архитектуры» составлена таким образом, чтобы каждая последующая эмоция контрастировала с предыдущей. Перед каждой комнатой есть специальное «место обнуления», где можно проанализировать увиденное, отдохнуть и продолжить свой путь по эмоциональному лабиринту.

Представители индустрии и прессы также приняли участие в пресс-конференции. На мероприятии обсудили роль архитектуры в современном обществе, ее влияние на настроение и эмоции.

«С точки зрения архитектуры как науки сейчас идет процесс переосмысления ее философии. Он выражается в новом стиле, которому нашлось определение как эмо-тек. Мы живем в мире, где сложно удивить и удивиться. Поэтому, чтобы быть актуальной, современная архитектура сегодня концентрирует в себе яркость идей и эмоций, становится эмоциональной, театральной, драматической. Она удивляет, привлекает внимание, помогает сконцентрироваться на ощущениях», — заявил на мероприятии главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В пресс-конференции также приняли участие куратор выставочных, издательских и образовательных проектов Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Ирина Кузнецова, генеральный директор компании «Донстрой» Алена Дерябина, представитель кураторского коллектива от архитектурного бюро Megabudka Артем Укропов и представители архитектурных бюро — участников экспозиции. Модератором выступила генеральный директор Центра «Зотов» Дарья Филиппова. По мнению организаторов, важна не только архитектура сама по себе, но и то, как ее воспринимают люди. Поэтому одной из задач фестиваля является просветительская функция: трансляция ценности архитектуры, ее принципов и смыслов.

Фестиваль продлится до 12 января. В его программу войдут кинолекции, мастер-классы для взрослых и детей, танцевально-пространственные практикумы, экскурсии-выезды, групповая стратегическая сессия для взрослых в формате детского конструктора по саморефлексии и изучению себя, а также другие мероприятия.