Центр современного искусства Винзавод открывает выставку «Это было со мной» в рамках стратегического направления деятельности НИИ Архив (Наука Исследование Искусство Архив). Куратором проекта выступил Виктор Мизиано. Экспозиция будет работать с 30 октября 2025 года по 11 января 2026 года в залах Цеха Белого и Цеха Красного.

Это вторая выставка направления НИИ Архив, которое представляет собой коллекцию искусства, артефактов, библиотеку и архив резидентов и внешних проектов. Выставка объединит десять художников, творчество которых связано с ЦСИ Винзавод: Дмитрия Гутова, Яна Гинзбурга, Ирину Корину, Владимира Логутова, Сергея Сапожникова, Евгения Гранильщикова, Александру Сухареву, Диму Филиппова, Ивана Новикова и Петра Белого.

Виктор Мизиано предложил художникам вспомнить созданные ранее произведения, задуматься о месте, для которого они создавались, и осмыслить влияние институции на их карьеру и творчество. В результате художники представят ретроспективный взгляд на свои проекты и создадут новые произведения в диалоге с собой, пространством и прошлым.

Дмитрий Гутов презентует масштабную работу, отсылающую к проекту «Стопы» 2007 года. Александра Сухарева переосмыслит свой проект «2016-19». Владимир Логутов представит рефлексию на свою персональную выставку «Следующий уровень», которая состоялась в 2017 году в Цехе Белого. Дима Филиппов создаст аудиоинсталляцию с размышлениями о его профессиональном пути в московской арт-индустрии. Сергей Сапожников подготовит серию черно-белых фотографий с видами ЦСИ Винзавод.

Также в экспозиции будут представлены работы других участников: Ирина Корина восстановит масштабную инсталляцию из фрагментов предыдущих проектов, Евгений Гранильщиков презентует новый фильм, отсылающий к видеопроекту «Драма» 2019 года, Ян Гинзбург соберет «интерпретацию интерпретации» его выставки 2017 года «Механический жук», Петр Белый подготовит проект «Пауза», а Иван Новиков представит живопись и инсталляцию из сувениров.