С 19 сентября по 15 ноября в VS Gallery пройдет выставка «След», приуроченная к трехлетию первой в России галереи фиджитал-искусства.

Впервые в рамках одной экспозиции будут представлены работы более десяти фиджитал-художников, сотрудничающих с галереей. Среди участников — Кирилл Рейв, Даниил Карамушкин, Юлия Низамутдинова, Ринат Абрамханов, Платон Инфанте, Аристарх Чернышев, Сергей Бугаев-Африка и другие авторы. Проект объединяет произведения, созданные за три года работы пространства, включая работу Юлии Низамутдиновой «Umbra Materia».

Экспозиция исследует трансформацию человеческой идентичности, взаимодействие природы и технологий, а также влияние алгоритмов на художественный процесс. Название выставки отсылает к концепции цифровых следов, которые человечество ежедневно оставляет в виртуальном пространстве. Работы затрагивают изменение роли автора в эпоху искусственного интеллекта, объединяя цифровое искусство, скульптуры и пластификации в едином пространстве.