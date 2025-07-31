С 5 по 12 сентября в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны». Мероприятие является мультидисциплинарным проектом, объединяющим музыку, театр, танец и кино.

В программе фестиваля — выступления ведущих представителей молодой сцены, экспериментальные театральные формы и современные хореографические проекты.

Началом фестиваля станет большой концерт под открытым небом. В числе участников — группа «Сироткин», мастер эстрадной ностальгии ZOLOTO, певица Минаева и коллектив «нееет, ты что», переосмысляющий кавказскую культуру.

Особым событием станет показ спектакля «Свадебка» театра Новая Опера 7 сентября. Хореограф Павел Глухов переосмыслил минимализм культового произведения Стравинского. В постановке, удостоенной Гран-при «Московской Art Премии», участвует фольклорный ансамбль Hodíla ízba.

В программу фестиваля также включены кинопоказы и образовательные события, в том числе творческие мастер-классы и открытые показы авторских фильмов. Запланированы выступления независимых театральных проектов.