Более 20 художественных работ создано для выставок в Доме культуры «ГЭС-2» и более 70 проектов реализовали по заказу культурной институции за 2024 год. Об этом заявил генеральный директор фонда V—A—C и «ГЭС-2» Артем Бондаревский. Также он поделился и другими итогами года, а генеральный продюсер Ксения Макшанцева и программный директор Алиса Прудникова рассказали о планах на 2025 год и ближайшие недели.

По словам Бондаревского в 2024 году «ГЭС-2» посетили 942 204 человека, из них 66 % посетителей — пришли повторно. «Люди к нам заходят не только выпить кофе и сфотографироваться», — пошутил Бондаревский, он отметил, что гости Дома культуры активно интересуются выставками, показами и мероприятиями, которые регулярно проходят в «ГЭС-2».

Макшанцева подчеркнула, что культурная институция отличается непрерывным культурным производством. «За 2024 год мы создали более 70 новых художественных работ в разных медиумах (включая крупные формы — спектакли, заказ и исполнение новых музыкальных произведений). Эти работы всегда сочетают в себе элементы разных областей знания, художественных подходов, форм взаимодействия со зрителем», — рассказала она. Также генеральный продюсер «ГЭС-2» анонсировала ближайшие события.

Вечером 4 декабря состоится экспериментальный концерт-променд Мissa Stasis. Это аудиовизуальная электроакустическая месса, которая развернется в шести точках Дома культуры. На выставке «Videobrasil. Перевод не требуется», которая откроется 12 декабря, покажут работы художников из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Эфиопии, Индонезии и других стран, они будут дополнены созвучным по контексту и времени видеоартом российских авторов. В этот же день откроются и другие две выставки — «Новая новая эра» о популярных паранаучных практиках самопознания и «Генератор счастливых случайностей» о труде создания искусства. В новогодние праздники в «ГЭС-2» будут показывать музыкальный спектакль для всей семьи «Пух и Прах».

«Логика программы Дома культуры „ГЭС-2“ — прорастание общих тем и интересов из разнообразия кураторских идей. Объединяющие их тематические и смысловые векторы мы называем лейтмотивами — сквозными сюжетами, помогающими установить связь между различными дисциплинами и областями знания», — отметила Прудникова. Главными лейтмотивами 2025 года она назвала «от ускорения к замедлению», «Системы знания и художественная практика» и «другие модернизмы».

В новом году в «ГЭС-2» откроется несколько международных проектов: выставка бразильской художницы Лины Бо Барди, инсталляция, разработанная китайской командой экспериментального театра во главе с режиссером и художником Моу Сеном, и экспозиция, посвященная беспрецедентной по масштабам и продолжительности Хорезмской археолого-этнографический экспедиции.