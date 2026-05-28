С 14 июля по 5 августа в Доме культуры «ГЭС-2» состоится летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2026. На сцене Актового зала выступят пианисты из Аргентины, Италии, Португалии, России, Турции и Южной Кореи. В летнюю программу 2026 года вошли семь концертов.

Фестиваль откроет 14 июля Михаил Пироженко — лауреат VI Московского международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева и обладатель Гран-при VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие». В его программе — сонаты Скарлатти, Баллада № 4 Шопена, произведения Чайковского, Скрябина, Рахманинова, «Пляска смерти» Сен-Санса — Листа — Горовица и Соната № 6 Прокофьева.

15 июля выступит Маттео Буонаноче из Италии, обладатель Гран-при Международного конкурса юных музыкантов в Атланте и первой премии Конкурса имени Клода Дебюсси в Париже. В его исполнении прозвучат сонаты Гайдна и Прокофьева, сюита Дебюсси, этюды Ляпунова и Листа, а также Соната-фантазия Скрябина.

21 июля на сцену выйдет Егор Кадников — лауреат IX Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. В его программе — Чакона Баха — Бузони, Соната № 3 Бетховена, Соната № 3 Прокофьева и «Музыкальные моменты» Рахманинова.

22 июля сыграет португалец Жуан Нету Виейра, лауреат конкурса молодых музыкантов Португальского радио и телевидения. Он исполнит Английскую сюиту Баха, «Фантастические пьесы» Шумана и Сонату № 7 Прокофьева.

28 июля выступит Владимир Петров — лауреат Международного конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони, выпускник Московской консерватории и Манхэттенской школы музыки. Его программа включает переложения Шуберта — Листа, Трансцендентный этюд и Венгерскую рапсодию Листа, «Думку» Чайковского и Сонату № 3 Шопена.

29 июля — концерт Джана Сарача из Турции, лауреата премии Артуро Бенедетти Микеланджели. В его исполнении прозвучат Чакона Баха — Бузони, соната Клементи, Соната № 30 Бетховена, Фантазия Шопена и Соната № 2 Рахманинова.

Завершит фестиваль 4 августа Моюн Юн из Южной Кореи, лауреат нескольких национальных и международных конкурсов. В его программе — «Крейслериана» Шумана, Фантазия Скрябина, Прелюдия и фуга Баха и Соната № 32 Бетховена.