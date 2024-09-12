Персональная выставка художника Сергея Шутова «Квалиа», посвященная «золотому веку» московского творческого андеграунда, откроется в галерее ГУМ-RED-LINE 18 сентября.

Названием выставки стал философский термин «Квалиа» — субъективный эмоциональный опыт, связанный с ощущениями, и отличающийся от случая к случаю, даже если ощущения остаются одними и теми же. С целью создания атмосферы мастерской Шутова в Фурманном переулке в конце восьмидесятых, часть галереи покрыли серебристым полихролвинилом, а пространство мастерской полностью затянули зеркальной пленкой.

На экспозиции будут представлены 35 живописных работ, выполненных за последние пять лет. Используя сверкание светоотражающих материалов как материальный аналог космического эфира, Шутов совмещает мистику и шутовство в таких работах, как «Перчик» или «Баклажан».

Серия «Время», наоборот, выполнена с помощью светопоглощающей черной краски, служащей фоном для белых и красных штрихов, символизирующих подсчет дней и недель, а может быть — лет и даже эпох. Экспозиция также будет сопровождаться подборкой виджей-сетов художника из культового клуба 1990-х «Птюч».

Выставка Шутова позволит зрителю погрузиться в мир советского художественного подполья конца 1980-х, когда бунтари на какое-то время стали героями мейнстрима. К этому периоду относятся концерты «Поп-механики» Сергея Курехина с участием Шутова, работа над оформлением фильма «Асса», а также участие в первом российском аукционе Sotheby’s.