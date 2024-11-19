29 ноября в галерее ГУМ-RED-LINE откроется персональная выставка Александра Беридзе «Абстрактное мышление». Куратором выступит Марина Федоровская.

Название выставки «Абстрактное мышление» отсылает к важнейшему постулату нового искусства и базовой способности научного познания, а также объясняет что именно видит научное сообщество в абстрактных картинах художника.

Выставка в галерее ГУМ-Red-Line представит новые работы художника из серии «Transpsychology», созданные в его мастерской во Франции, и работы серии «Reflection», принесшие художнику известность в художественных и научных кругах, благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жан-Луи Трипоном. Их совместная книга с Александром Беридзе «Открывая нашу ментальную жизнь» (À la découverte de notre vie mentale, Les Editions Sydney Laurent, 2018) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления. Работы этой серии художника Ж.-Л. Трипон назвал «ментальный фигуратив», так как он прекрасно представляет визуализацию Мыслительного процесса.

Работы Александра Беридзе вызывают научный интерес и поддержку многих ученых. Его визуализации мыслительных процессов изучают в Институте мозга в Париже, а также в самом большом в Европе отделении детского аутизма в парижском госпитале Сальпетриер. Участие в реализации проекта принял Фонд поддержки образования и науки (Алфёровский фонд).