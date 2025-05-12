Калифорнийский стартап Physical Intelligence представил модель робота под названием π0.5 для выполнения бытовых задач. Усовершенствованная модель способна выполнять различные виды работ, связанные с уборкой и сортировкой предметов в домах.

Physical Intelligence нацелен на создание роботов, которые можно успешно внедрить в повседневную жизнь. В компании заявили, что основной проблемой робототехники является неспособность обобщать задачи, иными словами робот не может понять, как правильно выполнить даже простую работу в новой обстановке или с новыми объектами. Каждый дом уникален, а предметы и их расположение различны. Большая часть робототехники успешна на предприятиях и фабриках в условиях контролируемой среды, где положение объектов предопределено и не меняется, что делает их работу невозможной в изменяющихся условиях.

Physical Intelligence разработали базовую модель π0, основанную на системе VLA: Vision-Language-Action («Видение-Язык-Действие»), которая успешно справляется с различными бытовыми задачами в знакомой для нее обстановке. Но поскольку основной целью проекта является создание роботов, которые могут выполнять работу в неконтролируемой и беспорядочной среде, была разработана новая модель π0.5.

Модель способна не только убирать посуду со стола, мыть поверхности при помощи дополнительных предметов, но и понимать устные команды, например, «поставь посуду в раковину». В ходе экспериментов робот смог адаптироваться в условиях, где его помещали в новые дома и просили мыть полы, застилать кровать, собирать посуду, а также тестировали ситуации, когда в работу робота вмешивается человек.

Поскольку работа π0.5 все еще далека от совершенства и допускает некоторые ошибки, ей предстоит еще многому обучиться. «Мы надеемся, что „рецепт“ π0.5 приблизит нас к широким и гибким способностям физического интеллекта», — говорят создатели проекта.

Компания Physical Intelligence была создана группой специалистов в сфере робототехники и искусственного интеллекта, в которую вошли бывший научный сотрудник Google Кэрол Хаусман и профессор Челси Финн из Стэнфордского университета. Компания уже привлекла инвестиции в размере 70 миллионов долларов от венчурных инвесторов.

Елизавета Лебедева