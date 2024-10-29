С 5 по 7 декабря в Казани состоится архитектурно-строительный форум «Казаныш», на котором выступят более 250 экспертов в области архитектуры и градостроительства из России, Китая, Японии, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран. В этом году форум станет продолжением саммита БРИКС+.

«Тема форума „Казаныш“ — „Единство разнообразия“, отражает энергию нашего города. Казань является местом силы и созидания для людей из совершенно разных индустрий, культур и стран. На пересечении их мнений здесь, в Казани, зарождаются новые идеи и принимаются решения на уровне мирового сообщества», — считает мэр Казани Ильсур Метшин.

Деловая программа форума будет состоять из восьми тематических треков и 85 сессий. Биоклиматической архитектуре, человекоцентричности и технологическим инновациям городов будут посвящены пленарные панели форума. Впервые в деловую программу включен Образовательный трек. Отдельные треки международного форума посвящены городам будущего, молодежным и креативным пространствам, паблик-арту. Еще одной ключевой темой станет редевелопмент и восстановление исторической среды, также на форуме обсудят развитие городов на воде.

Среди спикеров объявлены представители государственной власти, мэры и главные архитекторы городов стран БРИКС, ректоры и деканы факультетов ведущих зарубежных университетов, градостроители, международные архитектурные и проектные бюро, девелоперы, реставраторы, исследователи, урбанисты, журналисты, визионеры в области культуры и искусства. На форуме выступят архитекторы Кенго Кума (Япония), Бахараш Багериан (ОАЭ), Хуман Балазаде (Иран), Валид Арафа (Египет), Педро Фернандес (Бразилия), Мескерем Асегед Бантивалу (Эфиопия), Ануша Кесаркар (Индия), Мохаммед Адиб (ОАЭ) и многие другие.

Форум пройдет в здании Театра им. Галиасгара Камала, которое откроют впервые.