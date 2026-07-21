15 и 16 августа в Кинопарке «Москино» состоится двухдневный музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер Фест». Концепция мероприятия — эстетика кинематографично-красивого загородного отдыха. Организаторы воссоздадут атмосферу палаточного городка с зонами отдыха и интерактивной программой для взрослых и детей.

За музыкальную часть отвечают 13 артистов. Хедлайнерами сцены станут FEDUK, Найк Борзов, «Тима ищет свет», список будет пополняться. Также на мероприятии выступят Pompeya, хмыров, «синдром главного героя», Dimma Urih, EIGHTEEN, RealLowly Pluto, natta, «130 по встречной на старенькой Vespa».

Гастрономическая часть фестиваля объединит проекты со всей страны — свои меню представят заведения из Москвы, Сибири, Урала, Алтая, Дальнего Востока и Краснодарского края. Второй сценой фестиваля станет зона мастер-классов, где восемь именитых шеф-поваров будут готовить вместе с медийными гостями. Одним из партнеров выступит Chefs Team Russia — крупнейшая всероссийская ассоциация, объединяющая более 3 тысяч профессионалов.

Автор креативной концепции фестиваля — художник Александр Тито, член Союза художников России, экспонировавшийся в Третьяковской галерее, Манеже и ЦДХ. Организаторы объявили open call для молодых художников, желающих стать частью события.

На территории предусмотрены зоны отдыха и детская игровая площадка с мастер-классами, в том числе от финалистки шоу «Кондитер. Дети» Дарьи Грубенко. Модератором зоны выступит бренд-шеф Виталий Сурин, победитель «Битвы шефов» на телеканале «Пятница!». Для посетителей разработана игровая механика: на входе каждый гость получит «Паспорт путешественника» для участия в активностях партнеров и получения сувениров. Полный список участников и расписание организаторы объявят дополнительно.