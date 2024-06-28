27 июня в красноярском креативном кластере «Квадрат» прошло открытие первой сибирской ярмарки современного искусства SCAN FAIR. В экспозиции приняли участие более 40 художников из сибирских городов, а также пять крупных галерей.

C 28 июня на ярмарке стартует публичная программа, где можно принять участие в дискуссиях об арт-рынке и меценатстве в регионах, паблик-токах о том, какие культурные проекты являются маркерами регионов на культурной карте России, а также адресованных молодым художникам лекциях о карьере. Проект SCAN FAIR запущен красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий.

«В течение 12 лет Berrywood Family поддерживает современное искусство. В прошлом году мы учредили премию для художников SCAN Award, а сегодня уже открываем Первую в Сибири ярмарку современного искусства. Теперь у художников на территории от Урала до Дальнего Востока есть возможность быть увиденными коллекционерами, а у коллекционеров получить выборку, которую не найти на столичных ярмарках», — рассказал основатель ярмарки Дмитрий Журкин.