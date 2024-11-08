С 21 по 22 ноября в Красноярске в креативном кластере «Квадрат» пройдет четвертый окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Деловая программа пройдет в формате практико-ориентированных сессий, мастер-классов, лекций, питчингов и охватит ключевые креативные индустрии региона.

«Ежегодное проведение в Красноярске форума „Российская креативная неделя — Сибирь“ даёт нам новые идеи для продвижения и поддержки креативных предпринимателей. Необходимая база для этого в регионе создана, теперь важно обеспечить постоянный обмен лучшими практиками и более активно внедрять результаты интеллектуальной и творческой деятельности красноярцев в экономику», — поделился губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В числе основных треков, которые будут представлены на форуме: промышленный дизайн, мода, архитектура и урбанистика, медиа, реклама, кино, гастрономия, IT. На форуме ожидаются около ста спикеров: представители креативного бизнеса, институтов развития и образования, власти, цифровых платформ, информационных и интеллектуальных партнеров.

Ключевые треки программы:

Сибирь как формирующийся центр креативных индустрий в России

Локальная идентичность — выход на новые рынки

Сибирь как российский центр дизайна

Стратегия развития креативных индустрий: опыт регионов и организаций

Региональные меры поддержки креативных индустрий

В рамках «Российской креативной недели — Сибирь» пройдут презентации новых исследований по креативным индустриям, сессии, посвященные кино, анимации и рекламе, а также специальный трек по моде от партнеров форума.

«Красноярский край четвертый год подряд принимает у себя „Российскую креативную неделю — Сибирь“. Мы видим, как стремительно развиваются креативные индустрии региона. Регион становится центром притяжения для инноваторов, креативных предпринимателей, создаются новые компании, бизнесы и креативные проекты. И сегодня нам вместе с регионом важно сделать следующий шаг — определить конкретные цели в развитии креативного сектора для субъекта. Я верю, что вместе с регионом, его ключевыми игроками в креативных индустриях, представителями власти и институтами развития мы сформируем предложения по достижению этих показателей», — отметила директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова).