С 30 мая в московском арт-пространстве «КУБ» стартует новый выставочный сезон — 14 проектов современного искусства. Большинство экспозиций будут работать до 5 июля.

Главный проект сезона — персональная выставка уличного художника Кирилла Кто «Муха села на варенье» в галерее Синтакс при поддержке MARKS GROUP. В экспозиции — живописные работы, инсталляция из строительных баннеров, серия на спичечных коробках и цикл «Ниша», документирующий уличные интервенции художника. Его узнаваемые образы — «глазки», лестницы-самолазки, шрифтовые композиции — становятся комментариями к городскому пространству и экзистенциальными вопросами к собственной жизни. В рамках сотрудничества с MARKS GROUP также представлен совместный проект «Опрозрачнивание»: в строительном баннере вырезаны глаза — так фасадная оболочка превращается в окно между городской поверхностью и процессом формирования архитектуры.

В галерее «Синтакс» также откроется выставка Анны Сави «нет гравитации» — серия акварелей и стабилизированных цветов, продолжающая традиции голландского натюрморта XVII века. Автор смещает внимание с символа на сам процесс изменения: увядание здесь не трагический финал, а естественное свойство живого. Среди других проектов: живопись Нальби («Поля зрения») в галерее «ЛУЧ», групповая выставка «Хорошо дышать» в Joy Gallery с работами Марии Тихоновой, Виталия Барабанова и скульптурой Светы Метсо, а также дебютный проект Анастасии Григорьевой «Транзит» на платформе «Куб.Маркет» — о городе как соучастнике внутреннего действия. В галерее «КультПроект» представят «Красочную рефлексию» — пейзажи от индустриальных до абстрактных, в «Куполе» — графику Михаила Рогова «Шаг к горе», созданную во время паломничества на Афон.

Отдельного внимания заслуживает выставка Зенона Комиссаренко «Звучание космоса» в галерее Анастасии Постригай (открывается 3 июня). Ученик Казимира Малевича, художник нонконформист, которого французский искусствовед Жан-Клод Маркаде называл лучшим художником XX века, долгое время был забыт. Его «цветомузыкальные» абстрактные композиции — попытка изобразить космос и звучание музыки — возвращаются к зрителю.