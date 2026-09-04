Постановка Королевской шекспировской компании (RSC) «Игра престолов: Безумный король» (Game of Thrones: The Mad King, 2026), основанная на романах Джорджа Р. Р. Мартина, будет перенесена в Лондон в 2027 году, сообщает Deadline. Официальный анонс сделал сам Мартин в своих соцсетях. Спектакль, который в настоящее время идет в Стратфорде-апон-Эйвоне, завершит показы на сцене Королевского шекспировского театра 5 сентября.

В заявлении Мартин назвал постановку «захватывающим путешествием» и отметил, что рад возможности поделиться ею с более широкой аудиторией. Художественные руководители RSC Дэниел Эванс и Тамара Харви сообщили, что 57% зрителей в Стратфорде посетили RSC впервые. «Реакция зрителей была феноменальной, — говорится в их заявлении. — Мы не можем дождаться, когда еще больше людей откроют для себя эту красивую и эпическую постановку».

Спектакль, премьера которого состоялась 8 августа, рассказывает о событиях, предшествующих романам цикла «Песнь льда и пламени», и посвящен правлению Эйриса II Таргариена, известного как Безумный король. Действие разворачивается в Харренхолле на фоне турнира, где назревает заговор против тираничного монарха. Сюжет основан на лоре о «Восстании Роберта», когда принц Рейегар Таргариен, влюбившись в Лианну Старк, спровоцировал мятеж, приведший к падению династии Таргариенов. Режиссером выступил Доминик Кук, адаптацию для сцены написал Дункан Макмиллан.