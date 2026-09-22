В субботу, 26 сентября, «Лосиный Остров» станет площадкой для тех, кто хочет провести осенний день на природе с пользой. Департамент природопользования и парк «Сокольники» организуют фестиваль «Эко-Москва» — с играми, лекциями, экскурсиями по парку и живым классическим концертом. Вход свободный, мероприятие рассчитано на всю семью.

Игры, квесты и мастер-классы

Сбор состоится на поляне у эколого-просветительского центра «Русский быт». С 13:00 до 19:00 здесь развернется передвижная фотовыставка «Золотая черепаха» с кадрами дикой природы, а откроет программу в 13:30 лесная дыхательная гимнастика.

С 14:00 стартует основной блок активностей. Детям и взрослым предложат пройти квест «Деревья говорят», понаблюдать за парком через бинокль и проверить себя в викторине про местных зверей. Отдельно поставят площадку «Заповедная игротека», а на мастер-классах можно будет собрать 3D-стикер, сделать аппликацию из фетра или открытку своими руками.

Три маршрута по парку

С 15:00 до 16:00 пройдут экскурсии по «Лосиному Острову» — заранее наберут шесть групп по 20 человек на три разных маршрута. «Осенний лес» расскажет о том, как парк меняется с приходом холодов. Маршрут «Собираясь в поход» посвятят пешим путешествиям. А маршрут «Такой знакомый лес» проведут сотрудники управления экологического просвещения — они расскажут об истории парка, его растениях и животных. Записаться на экскурсии можно заранее в соцсетях столичного департамента природопользования.

Параллельно на сцене каждые 20 минут будут проходить короткие лекции о том, что такое гражданская наука в большом городе, как устроено устойчивое развитие и при чем тут экокалькулятор.

Классика под открытым небом

Ближе к вечеру, с 16:30 до 18:00, фестиваль закроет концерт классической музыки — на сцене выступят участники «Музыкальной экспедиции» под руководством виолончелиста Бориса Андрианова.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что на «Эко-Москве» природа и музыка объединятся и каждый найдет себе занятие по вкусу: кто-то послушает лекции об экологии, кто-то пройдет по осеннему лесу, а кто-то останется на вечерний концерт.

Добраться до площадки проще всего со стороны улицы Проходчиков — оттуда до ЭПЦ «Русский быт» (Бумажная просека, дом 21, строение 1) можно дойти по указателям.