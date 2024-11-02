В московском «Манеже» открылась выставка к столетию Кукрыниксов — трех художников-карикатуристов. Коллектив сформировался в 1924 году, объединив трех авторов: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Работы художников печатались на обложках журнала «Крокодил», они иллюстрировали книги, а также создавали живописные полотна. Экспозиция рассказывает о разных периодах творчества Кукрыниксов от начала их карьеры в двадцатые годы до восьмидесятых. Художники рисовали антифашистские плакаты, карикатуры на участников Нюрнбергского процесса, высказывались на темы войны во Вьетнаме и дружбы с Китаем. Подробнее о выставке «Кукрыниксы» — в фоторепортаже RTVI.