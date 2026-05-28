5 июня Музейный центр «Масловка. Городок художников» представит выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В 1920-е годы Давид Штеренберг был звездой и большим руководителем, но в 1930-е оказался на периферии соцреализма, проживая на Масловке вместе с Марией Гранавцевой, своей второй женой и в прошлом ученицей. В своих поздних работах Давид Штеренберг отрывался от реальности, как будто выпадая из актуального исторического времени, и открыл для себя другой временной поток, в который также оказались вовлечены и его наследники.

В экспозиции впервые объединят более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку войдут документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками становятся сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

Экспозиция разделена на несколько зон: «Окна — город», «Спальня — сны», «Мастерская» и «Крыша — небо». Большой зал музейного центра преобразуется в открытое пространство, где зрители переносятся на крыши и в солярий дома Городка художников — главное место обитания Давида Давидовича Штеренберга, где он писал обнаженных натурщиц, общался с друзьями и наблюдал звезды в телескоп собственной конструкции.

Проект реализован при участии кураторской лаборатории Музейного центра под руководством Кирилла Светлякова. Это первое исследование коллективного опыта жителей городка художников на Масловке, основанное на обстоятельствах и реалиях их личной жизни.