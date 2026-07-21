В московских парках во второй раз проходит фестиваль симфонической музыки «Парковая симфония» в рамках проекта «Лето в Москве». Городские зеленые пространства становятся концертными площадками под открытым небом, где звучат произведения русской и мировой классики, современные интерпретации и экспериментальные коллаборации.

Концепция фестиваля — трилогия «Наблюдение. Действие. Сопричастность». Каждая часть раскрывает новый уровень взаимодействия зрителей с искусством: от наблюдения до активного участия. Первая глава, «Наблюдение», состоялась 20 июня в летнем кинотеатре усадьбы Воронцово. Для гостей выступил симфонический оркестр со светомузыкальным шоу и электронный хор Palestrina под руководством Гаделя Абдурахманова.

25 июля в Измайловском парке пройдет вторая часть — программа «Действие». Посетители смогут стать участниками процесса благодаря интерактивным форматам. Вечер откроется современной неоклассикой — «Подмосковные вечера» в медитативной манере Людовико Эйнауди, затем прозвучат аранжировки Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. Блок завершится произведением Иоганнеса Брамса, во время которого дирижер передаст палочку зрительному залу. В программе также кинотемы Абэля Корзеневского и песни в исполнении Хора Сретенского монастыря. Сценография концерта вдохновлена образом раскрытой нотной тетради.

Заключительная часть трилогии, «Сопричастность», пройдет 22 августа в парке у прудов «Радуга». Программа построена на взаимодействии современного технологичного оркестра и музыкальной группы, объединяя произведения разных эпох и жанров. Осенью фестивальный цикл завершит большой концерт, посвященный идее единства музыкантов и публики.

Помимо основных концертов, проходят дополнительные симфонические вечера. Следующее мероприятие состоится 8 августа на пирсе Нижнего пруда в зоне отдыха «Красногвардейские пруды».