20 июля в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова состоялся концерт всемирно известного коллектива «Хор Турецкого». Мероприятие прошло в рамках развития концепции исцеляющей среды, которую реализуют столичные Департамент здравоохранения и Департамент культуры.

Артисты подготовили для пациентов и сотрудников больницы специальную программу, в которую вошли композиции «У русских все через край», «Жаворонок», «Звезда по имени Солнце», «Люди в белых халатах», «С чего начинается Родина», «Мы желаем счастья вам», «Дорогой длинною», «Казаки в Берлине», «Темная ночь», «На заре», «Я люблю жизнь», «Белла, чао», «Там, где клен шумит», «Мечта сбывается», «Соловей» и «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что Москва одной из первых начала системно внедрять принципы исцеляющей среды в развитие городской медицины. «За последние годы столичные стационары кардинально преобразились: появились комфортные зоны ожидания, благоустроенные территории, современная навигация, новые архитектурные и дизайнерские решения. Сегодня мы наполняем эту среду культурной жизнью: концерты и спектакли приходят в больницы, чтобы оказать пациентам эмоциональную поддержку», — рассказала Ракова.

Народный артист России Михаил Турецкий поделился: «Искусство лечит и физически, и психологически — это проверено и доказано. На наши концерты люди часто приходят после работы, уставшие, в поиске заряда энергии и отдыха души. И мы со сцены видим, как меняется их взгляд на фоне музыки, как они включаются в процесс, как начинают наконец улыбаться и отпускать весь негатив».

Программу культурных событий для столичных стационаров формирует Департамент культуры Москвы. Ранее в рамках проекта концерты и спектакли прошли в ММКЦ «Коммунарка», Морозовской детской ГКБ, ГКБ имени С.С. Юдина, МКНЦ имени А.С. Логинова и других стационарах. В ближайшие недели выступления продолжатся: в больницах состоятся спектакли Московского театрального центра «Вишневый сад», Московского театра кукол и Театра сторителлинга, а также откроются музейные выставки и творческие мастер-классы для юных пациентов. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что такие мероприятия становятся частью современной московской медицины, где забота о человеке сочетает высокотехнологичную помощь и создание благотворной атмосферы для скорейшего восстановления.