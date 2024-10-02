1 октября в московском планетарии прошла премьера первых двух эпизодов сериала «Подростки в космосе». Проект создан при поддержке онлайн-кинотеатра Wink и Института развития Интернета.

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, на Земле 2054 года. Из-за экологической катастрофы люди умирают совсем молодыми из-за болезней легких, поэтому надежда на спасение человечества ложится на подростков. Отряд из шести девушек и юношей должен отправиться в космос, чтобы достать необходимое для процветания планеты вещество. Однако претендентов на отправку в такую почетную миссию 12, из них будут отобраны лучшие. Внезапно в группу контроля попадает парень из неблагополучного района, который промышляет воровством космического мусора. Чтобы не отправиться в тюрьму, ему тоже придется пройти все испытания и подготовиться к полету в космос.

Создатели «Подростков в космосе» вдохновлялись советским фильмом «Москва — Кассиопея», где тоже рассказывается о школьниках и их полете в космос. В сериале снимались Денис Косиков («На автомате»), Давид Сократян («Неверные»), Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана»), Софья Аржаных («Цикады»), Николай Шрайбер («Нулевой пациент»), Александра Черкасова («Майор Гром») и другие. Режиссером проекта выступил Митрий Семенов-Алейников, а сценаристом — Юлия Шалимова.

Сериал будет выходить на платформах Wink и Кинопоиск с 3 октября.