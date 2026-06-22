США и Иран на переговорах в Швейцарии договорились о возвращении инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Исламскую Республику. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране», — сказал Вэнс журналистам.

По словам вице-президента США, переговорщикам удалось наладить процесс для продолжения технических переговоров.

«Мы заложили фундамент. Мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы создать благоприятные условия для американского народа», — добавил он.

17 июня Вашингтон и Тегеран подписали Меморандум о взаимопонимании. Один из 14 пунктов касался иранской ядерной программы. В нем говорится, что США и Иран договорились урегулировать вопрос о распоряжении накопленным обогащенным ураном «в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами, согласно графику <…>, с минимальной методологией, предусматривающей разбавление [высокообогащенного сырья] на месте под надзором МАГАТЭ».

19 июня представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует предоставлять инспекторам доступ к ядерным объектам, пока не завершит переговоры с Вашингтоном.

В июне 2025 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.