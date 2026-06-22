Лидера националистической организации «Русские»* Александра Белова (Поткина) спустя 11 дней вернули в перечень террористов и экстремистов, обратил внимание RTVI. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Поткин Александр Анатольевич, 29.04.1976 г. р., город Москва», — указано в реестре.

Поткин был судим за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму, но позднее в части отмывания денег приговор был отменен, а дело по этой статье возвращено в прокуратуру. В 2024 году Поткин был объявлен в розыск по уголовной статье. В августе того же года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по делу о легализации похищенного, позднее стало известно, что он объявлен в международный розыск.

Об исключении Поткина из списка Росфинмониторинга 11 июня сообщал ТАСС.

Александр Белов — российский политик националистического толка и бизнесмен. Больше известен, как лидер Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ)* и один из организаторов «Русских маршей». До ДПНИ* был пресс-секретарем общества «Память».

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ