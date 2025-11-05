Количество магазинов секонд-хендов в Москве продолжает увеличиваться, достигнув к началу октября 696 точек. Это на 7,4% больше, чем осенью 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

За последний год, с октября 2024-го по октябрь 2025-го, в столице открылось 120 таких магазинов, что почти на половину превышает показатели аналогичного периода 2021-2022 годов.

По мнению опрошенных агентством экспертов, устойчивый рост сегмента произошел после ухода крупных западных брендов в 2022 году. Как отметила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина, сегодня секонд-хенды воспринимаются уже не как маргинальная торговля, а как полноценная альтернатива масс-маркету. Форматы магазинов также эволюционируют: теперь это не только классические стоки, но и бутиковые resale-концепты с примерочными, онлайн-каталогами и системами лояльности.

Однако более существенному росту числа секонд-хендов мешает высокий уровень ротации на рынке. Многие предприниматели активно тестируют локации и форматы — от классических магазинов до pop-up-павильонов, в результате чего количество открытий почти равно количеству закрытий. За последний год в Москве прекратили работу 101 такой магазин.

В целом по России наблюдается умеренный спад количества точек секонд-хенда. При этом, как подчеркивает Яруллина, рынок подержанных вещей продолжает расти, но уже преимущественно за счет онлайн-сегмента. Среди регионов-лидеров по количеству секонд-хендов, помимо Москвы, значатся Санкт-Петербург (585) и Подмосковье (372). Высокие показатели у Краснодарского края (216), где спрос поддерживает поток туристов, и Калининградской области (197), где такая модель потребления давно стала нормой под влиянием европейских тенденций.

Ранее в журнали Dazed описали это явление следующим образом: платформы перепродажи подержанной одежды, которые позиционировались как экологичная альтернатива быстрой моде, теперь всё чаще копируют её модель потребления. Культура «haul» — массовых покупок и эффектных распаковок, ранее ассоциировавшаяся с Shein и Zara, активно проникает в сегмент винтажа.

Покупка винтажа становится спектаклем, где ценность вещи определяется не только её историей, но и азартом охоты за уникальным лотом, утверждают эксперты. Так ресейл-платформа The RealReal с 2011 года перепродала более 40 миллионов вещей. «Вам нужен уникальный предмет, и это даёт тот же кайф, что и шопинг в fast fashion», — отмечал в разговоре с Dazed стилист Джазмин Браун. Платформы перепродажи открыли винтаж для молодого поколения, но также привнесли логику кликов, партнёрских ссылок и навязчивого маркетинга. Как подчёркивает Браун, устойчивость — это не вопрос происхождения одежды, а вопрос осознанности и цели покупки.