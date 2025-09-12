В Московском концертном зале «Зарядье» 17 и 18 сентября пройдет третий форум о будущем городов БРИКС «Облачные города». Мероприятие соберет управленцев, представителей ведущих компаний, урбанистов и ученых более чем из 35 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты и Южно-Африканскую Республику.

«Предыдущие форумы объединили больше 18 тысяч участников. Делегации из разных стран встречаются в Москве, чтобы укрепить партнерские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов. Ключевая тема этого года — “Роботизированные технологии и искусственный интеллект”», — отметила Наталья Сергунина.

В программе форума запланировано свыше 50 сессий. 17 сентября участники обсудят цифровые экосистемы, транспортные сервисы, возможности применения нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, компетенции профессий будущего и экспортный потенциал отечественных разработок. В этот же день будет представлена концепция WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient) — идея сбалансированного развития гостеприимного, интеллектуального, устойчивого и эффективного мегаполиса.

18 сентября состоятся сессии, посвященные использованию ИИ-систем в промышленности, умному транспорту, технопаркам, а также сферам, где активнее всего внедряют современные роботизированные решения. Одним из центральных событий форума станет церемония вручения Премии городских инноваций БРИКС.