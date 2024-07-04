Пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя», который продлится до 7 июля, начал свою работу в Москве. Онлайн-трансляцию мероприятий в рамках форума можно посмотреть на сайте, а также в группе «Российской креативной недели» во «Вконтакте».

В первый день форума ведущие эксперты в области креативных индустрий и представители власти обсудили, как креативные индустрии влияют на представления россиян о семье и браке. Участники отметили, что для всех людей важно видеть реалистичный образ семьи в создаваемом контенте.

Также был поднят вопрос о необходимости диалога между государством и деятелями культуры и участии социологов в анализе воздействия контента на аудиторию.

На заседании комиссии Госсовета по вопросам экономики и финансов, которое проходило под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обсуждались вопросы, связанные с вовлечением российских регионов в развитие креативного сектора. Участники заседания обсудили роль креативной индустрии в создании устойчивой и динамичной экономики, а также рассмотрели перспективы развития нормативной базы в этой сфере.

В частности, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов сообщил о принятии специальных законов в трех регионах, а также о создании концепций развития креативных индустрий еще в девяти субъектах России.

«Мы плотно и плодотворно работаем с регионами, форум «Российская креативная неделя» каждый год расширяет свою географию. Каждый из регионов России имеет свои особенности — сильные стороны, на которые они делают ставку в отношении развития креативных индустрий. И для каждого региона целевые показатели необходимо ставить с учетом его особенностей развития: экономических, культурных, с учетом креативной специализации, количества вузов и креативных кластеров», — сказал он.

Директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Екатерина Черкес-заде, в свою очередь, рассказала о внедрении стандарта развития креативных индустрий, разработанного АСИ, в 54 регионах страны.

Кроме того, она отметила высокий уровень взаимодействия между общественными институтами, университетами и администрацией президента.