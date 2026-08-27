В Москве, Нижнем Новгороде и других городах России начались съемки третьего сезона мультиформатного проекта «Без границ» о людях с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Продюсерского центра «АртМастерс». Проект реализуется при участии финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс».

В центре внимания нового сезона — карьерные возможности в ритейле, образовании, IT и технологиях, а также работа участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий после возвращения к мирной жизни. Герои также расскажут о собственном бизнесе, предпринимательстве, кино, медиа, творчестве и социальных инициативах. Проект выйдет в нескольких версиях — документальном, вертикальном и горизонтальном форматах. Производством занимается компания Not Alone Production.

Героями сериала станут сотрудники крупных российских компаний, в том числе RWB и VK, финалисты и участники Национального чемпионата «Абилимпикс», а также представители других профессиональных сообществ. В проекте примут участие звезды инклюзивной драмы «Встать на ноги»: актер Антон Санкевич и блогер Злата Варламова — реальный прообраз героини, которую в сериале сыграла Мила Ершова. Гостем съемок станет певица Диана Гурцкая.

«Сегодня доступная среда — это не только инфраструктура, но и возможность для человека получить профессию, построить карьеру и быть полноценным участником общественной и профессиональной жизни, — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин. — Важно, чтобы такие возможности появлялись в самых разных отраслях. Для творческой индустрии это не только вопрос социальной ответственности, но и развития. Поэтому мы поддерживаем такие проекты, как сериал «Без границ»».

Основатель Not Alone Production, победитель чемпионата «АртМастерс» 2022 года, режиссер проекта Данил Мотин добавил: «Для меня особенно ценно, что «АртМастерс» дает возможность профессионально развиваться и реализовывать проекты с настоящей общественной значимостью. Именно в этой среде несколько лет назад появился сериал «Без границ», и сегодня мы запускаем уже третий сезон. За это время проект вырос, расширилась его география и масштаб историй».