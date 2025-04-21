28 апреля в Большом зале «Зарядье» состоится открытие первого фестиваля перформативных искусств PERFORMA. Фестиваль объединит события на стыке театра, танца, музыки и мультимедиа.

В программе открытия — концерт, посвященный Михаэлю Таривердиеву. В исполнении OpensoundOrchestra прозвучат знаменитые кинохиты, а также камерные произведения композитора. В концерте примут участие пианист Филипп Копачевский, скрипач Даниил Коган и виолончелист Борис Андрианов. По словам организаторов, программа раскроет два лица Таривердиева — лирика киноэкрана и мастера, размышляющего в рамках чистой академической формы.

В первом отделении прозвучат поздние камерные и симфонические работы: Фортепианное трио и масштабный Второй концерт для скрипки с оркестром.

Во втором — киномузыка, ставшая частью культурной памяти нескольких поколений. Таривердиев обладал феноменальным интонационным даром: его темы не только навсегда врезаются в память, но рисуют характеры, создают почти зримые пространства, выявляют скрытое напряжение киноисторий. Будут звучать фрагменты из музыки к фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы», «Судьба резидента» и других.

Проект реализован в коллаборации с международной мультимедиа продакшен студией SILA SVETA и ее направлением SILA SVETA Music, переосмысляющим визуальный код музыкальных событий с помощью стейдж-дизайна и мультимедиа контента.