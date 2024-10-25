С 25 по 27 октября в новом пространстве «Тимирязев Центр» проходит 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Более 90 галерей представляют на ней работы художников со всего мира.

Награду «Лучший стенд» Cosmoscow 2024 получила галерея Jessica. Стенд представляет собой отрывок из кинофильма, в котором герой мчится по ночной дороге, справа от него мелькают потрепанные билборды, слева проносятся деревни и ржавые велосипеды. Концепция стенда вдохновлена работой «Виола» Ивана Чемакина и была реализована при участии Ильи Гришаева, Грехта, Веры Светловой и Нестора Энгельке. Архитектура стенда принадлежит Антонине Мазепе из Maze Studio.

Помимо стендов галерей на ярмарке также можно увидеть спецпроекты от различных брендов, выполненные в коллаборации с художниками. Например, Галина Агофонова объединилась с брендом косметики The Act и представила свою работу «25-й час» — тотальную инсталляцию, посвященную нехватке времени на заботу о себе. Бренд The Ugly Duck показал скульптуры фирменных уток, созданных в эстетике мировых знаменитостей: Жана-Мишеля Баския, Фриды Кало, Майка Тайсона и многих других.

В программе ярмарке также запланированы лекции, перфомансы и выступления артистов. 26 октября фестиваль SOUND UP представит новый проект при участии художника Ильи Старилова, режиссера Юрия Квятковского, группы Zventa Sventana и фольклорного ансамбля РАМ имени Гнесиных. Музыканты обещают зрителям путешествие от подлинных песен русской деревни до техно-вечеринки.

Основная тема образовательной программы этого года, подготовленная куратором Дарьей Пыркиной, — сюрреалистическая традиция и ее интерпретация в современном искусстве и реальности. Посетители смогут посетить лекции об истоках сюрреализма, дискуссии об иммерсивных выставочных практиках сюрреалистов и беседу с художниками и искусствоведами о сюрреалистической традиции и ее актуальности сегодня.