3 декабре в галерее SISTEMA GALLERY открылась выставка «Пигмент. Краска. Цвет» Алёны Кирцовой. Художница родилась на Шпицбергене, училась у Василия Ситникова, теперь живет и работает в Москве. В основе ее работ — тема чувственных переживаний момента. Она обращается в своих произведениям к природным мотивам и строгой геометрии, стараясь максимально четко передать структуры предметов. Серия Кирцовой «Пигмент. Краска. Цвет» представляет собой «портреты» известных красок, обладающих яркой индивидуальной выразительностью, которые приобретают на полотнах Кирцовой свой харизматичный визуальный образ. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.