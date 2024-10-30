29 октября в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов открылась седьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Художники, скульпторы, дизайнеры, декораторы, специалисты по текстилю, керамисты и представители старейших декоративных производств в своих работах размышляют на тему культурных традиций народов России. Представленные на выставке работы — не просто экспонаты, каждая из них способна стать частью интерьера. Кураторы проекта считают, что «Трын*Трава» подогревает интерес к изучению русской культуры и служит ориентиром для многих новых проектов. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.