Более 5,5 тыс. человек из 17 регионов России посетили пятый фестиваль-форум «Российская креативная неделя», сообщили организаторы мероприятия.

Директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова назвала юбилейную «Российскую креативную неделю» особенной.

«Форум продолжает развиваться, и прирастать новыми идеями, проектами, партнерствами. На площадке форума в кластере «Ломоносов» в этом году мы подписали 10 соглашений о партнерстве: в целях развития креативных индустрий в регионах, поддержки образовательного проекта АНО «Креативная экономика» — Всероссийского урбанистического хакатона «Города», — заявила Абрамова.

В рамках деловой программы «Российской креативной недели» в кластере «Ломоносов» прошли выступления более 500 спикеров. Онлайн-трансляции сессий форума собрали около 6 млн просмотров.

На фестивале также впервые прошло выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся участия российских регионов в развитии креативного сектора, роль специалистов креативного сектора в создании устойчивой и динамичной экономики, а также пути развития нормативной базы для креативной сферы с учетом региональной специфики.

В ходе своих выступлений на сессиях деловой программы партнеры фестиваля поделились эксклюзивными данными исследований и опросов. Так, медиахолдинг «Цифровое телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) ознакомили гостей форума с итогами всероссийского опроса «Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра», а «Платформа» представила исследование на тему социально преобразующего контента. В то же время представители ВЦИОМ, Mediascope, Wanta group и «Звука» огласили актуальную информацию по медиарынкам и потреблению в креативном секторе.

Одним из заметных мероприятий фестивальной программы стала выставка «История российского дизайна. Национальные традиции и современность» в Новой Третьяковке. Кроме того, впервые в рамках форума прошла вечеринка под открытым небом в пространстве VK «Музыка Летом» с участием группы Uma2rman.