В Москве завершился VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя», проходивший 17 и 18 июля в Парке Горького. Организатором форума выступил Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика»). В форуме приняли участие более 3500 человек из 81 региона России и 15 стран мира. Состоялось 68 экспертных и стратегических сессий с участием более 390 федеральных экспертов и лидеров индустрий.

В центре внимания — «серебряная» экономика как новый сегмент спроса для креативных индустрий, возвратный туризм как модель устойчивого развития территорий, космокреаномика как пространство интеграции науки, высоких технологий и креативных индустрий, а также взаимодействие спорта и креативной экономики.

По данным Росстата, по итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП России достигла 4,2%, объем валовой добавленной стоимости составил 8,26 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году эти показатели составляли 4,1% ВВП и 7,5 трлн рублей соответственно. За год номинальный объем ВДС увеличился на 760 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что развитие креативной экономики выходит за рамки отраслевой повестки и становится одним из стратегических направлений структурной трансформации страны. По его словам, креативные индустрии обеспечивают новые источники экономического роста, создают возможности для регионов, бизнеса и молодежи, а также являются элементом достижения национальных целей развития. Задача — выйти на долю креативной экономики в ВВП в 6% к 2030 году. Развитие креативных индустрий закладывается как сквозная задача, затрагивающая эффективность и конкурентоспособность секторов экономики, от промышленности до сферы услуг.

В настоящее время готовится к утверждению Стратегия развития креативной экономики до 2036 года, разрабатывается профильный федеральный проект. Принят федеральный закон, сформирована система управления отраслью на федеральном уровне. Следующий этап — наполнить систему конкретными решениями, инструментами поддержки, региональными стратегиями и подготовкой кадров.

На пленарном заседании «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что за семь лет государство выстроило инфраструктуру для развития креативных индустрий. Творческий сектор преодолевает монополию мегаполисов и дает импульс развитию малых городов и сел.

«В 2026 году мы перерастаем рамки просто разговоров о ценностях — ведь все креативные индустрии, от дизайна до урбанистики, это и есть наши смыслы, воплощенные в реальной жизни. Нам важно видеть всю палитру из семи слоев креативного сектора: от отраслевого, и глубокого социального, удерживающего наши ценности, до управленческого, кадрового, научного, политического и слоя пространственного развития. Только так, удерживая весь этот комплекс, мы сможем сохранить баланс между коммерческой выгодой, экономическим эффектом и пользой для общества, избегая перекоса в какую-то одну сторону», — подчеркнула президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

В рамках форума объявлен запуск движения «Креативное поколение», объединяющего лидеров креативных сообществ из разных регионов. Достигнуты договоренности о стратегическом партнерстве с профессиональными и отраслевыми сообществами для создания инфраструктуры совместного влияния на развитие территорий и экономики.

Креативная экономика рассматривается как инструмент формирования социального оптимизма в обществе. По данным ВЦИОМ (2026), 95% российских подростков считают, что в России у молодых людей есть возможность реализовать себя, и 91% думают так о собственном регионе. Из 451 тысячи субъектов МСП в креативных индустриях около 40% — предприниматели младше 35 лет.

В работе деловой программы приняли участие представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Минэкономразвития, Минкультуры, Минцифры, Минпромторга, Минобрнауки, Минпросвещения, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, АСИ, Ростеха, Росатома, Роскосмоса, Сбера, Яндекса и ведущих медиакомпаний. В ходе форума подписано 12 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие совместных проектов, обмен лучшими практиками, а также расширение межрегионального и международного партнерства.