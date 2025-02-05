На территории московского офисного квартала STONE Towers недалеко от метро Савеловская состоялось открытие арт-объекта «Ангел» работы художника Евгения Желвакова. Скульптура, выполненная из алюминия и окрашенная в белый цвет, установлена на центральной площади.

«Ангел» — победитель открытого конкурса STONE Art «Философия новых форм», проведенного в 2024 году. Из 170 представленных проектов члены жюри выбрали работу Желвакова, отметив её современность.

«Реализация этого проекта — большая ответственность. Мы тесно сотрудничали с художником и архитекторами бюро „Цимайло Ляшенко и Партнеры“, тщательно контролируя все этапы создания и установки скульптуры, чтобы результат полностью соответствовал задумке и стал украшением района», — отметила Татьяна Желанова, директор по коммуникациям и устойчивому развитию STONE.

Открытие сопровождалось паблик-током «Ангел в городе», посвященным роли паблик-арта в городской среде. Участники дискуссии подчеркнули значение искусства в объединении жителей и гармонизации архитектурного пространства мегаполиса.