13 декабря в парке 50-летия Октября в Москве состоится зимний фестиваль «Mash на Горке», где гостей ждут творческие заезды на тюбингах, конкурсы и развлечения. Мероприятие пройдет при поддержке АНО «Развитие парков», вход для всех желающих свободный.

Участники фестиваля будут спускаться с горки на самодельных «ватрушках», украшенных для соревнований в нескольких номинациях. Среди них — «Тюю Бинг» за креативность конструкции, «Брухлявый флекс» за артистичность спуска, «Молния Максим» за скорость и «Ну и чё тут смотреть?» — приз зрительских симпатий. Также будут вручены награды в трёх секретных номинациях от организаторов.

Помимо соревнований, для гостей подготовлены интерактивные зоны: Mash «Инструменты для создания новостей» с погружением в журналистику, семейная зона отдыха Mash-room «Рыбалка» и игровая площадка Mash на Мойке «Сосули». В программе также запланированы утренняя зарядка с амбассадором здорового образа жизни Анастасией Тукмачевой, экспресс-конкурсы, фотозоны и DJ-сет. Ведущими фестиваля станут Влад Антонов, Даня Лядов и Александр Шпак.

«В ДНК Mash — быть ближе к своей аудитории, радовать людей, создавать эмоции и новые традиции. Мы не ограничиваемся новостями — мы делаем живые городские события, которые объединяют разные поколения. „Mash на Горке“ — один из таких проектов», — отметила генеральный директор Mash Надежда Гладченко.

«Для нас важно, чтобы парки Москвы оставались пространствами, куда хочется возвращаться. „Mash на Горке“ — отличный пример того, как партнёрские проекты помогают раскрывать потенциал парковых территорий и формировать новые традиции активного зимнего отдыха», — добавила генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова.

После завершения официальной программы гости смогут свободно покататься на тюбингах.