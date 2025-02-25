20 марта в пространстве Main Stage в Москве пройдет конференция TgConf о продвижении в Telegram. Организаторы раскрыли состав спикеров.

Кандидат в Президенты России 2004 года Ирина Хакамада станет хедлайнером образовательной программы конференции. На TgConf Ирина поделится своими взглядами на лидерство, баланс, бизнес и развитие личности в современном мире. Кроме нее, выступающими станут более 30 экспертов в области крипты, digital-маркетинга и продаж через Telegram. В состав спикеров входит бывший пресс-секретарь Павла Дурова и известный медиаменеджер Георгий Лобушкин, SMM-стратег и создатель блога Dnative. ru Алексей Ткачук, со-основатель Blum Владимир Смеркис и другие известные выступающие.

Также 20 марта пройдет награждение лучших сервисов, агентств и telegram-каналов по итогам народного голосования. Номинанты соревнуются в шести категориях: Сервис пополнения кабинетов Telegram Ads, Канал про маркетинг в Telegram Ads, Канал про контент в Telegram, Канал про продажи в Telegram, Агентство по трафику в Telegram, Сервис для закупа рекламы в Telegram Mini Apps.