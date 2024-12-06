12 декабря в Москве пройдет «КиберсЪезд» — первая ежегодная конференция по кибербезопасности, организованная «Кибердомом» и «Коммерсантъ Events».

По словам организаторов, формат мероприятия — это переосмысление традиции советских съездов, на которых разрабатывались принципиальные подходы к дальнейшему развитию страны, намечались и утверждались планы на обозримое будущее. На «КиберсЪезде» спикеры обсудят актуальные вызовы цифровой киберэпохи, модели построения кибербезопасности, опыт передовых компаний и экспортный потенциал российских решений, поговорят о кибербудущем людей и технологий, квантовом лидерстве, искусственном интеллекте и многом другом.

Мероприятие пройдет в «Кибердоме» — московском фиджитал-пространстве. Среди спикеров конференции — представители крупнейших российских компаний и эксперты по кибербезопасности.