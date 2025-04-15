24 сентября в Москве соберутся специалисты в области медицины для обсуждения вопросов, связанных с технологиями улучшения здоровья, увеличением продолжительности жизни, доказательной и превентивной медициной. Конференция «КО-ЛАБ» пройдет в Центре событий РБК.

В рамках мероприятия запланировано более 10 панельных дискуссий. Деловая программа будет посвящена системному управлению здоровьем, возможностям и особенностям гармоничного ЗОЖа, репродуктивному и ментальному здоровью, а также современным технологиям омоложения организма. Будут рассмотрены технологии биохакинга и антиэйджинга с точки зрения доказательной медицины.

Среди участников конференции заявлены Марк Курцер (д.м.н., академик РАН), Дмитрий Мельников (пластический хирург, к.м.н., доцент), Александр Дзидзария (уролог, онколог, андролог, д.м.н., профессор), Оксана Драпкина (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор), Алексей Безымянный (главный врач Диагностического клинического центра #1 Департамента здравоохранения Москвы) и другие специалисты.

Помимо научной программы, в рамках конференции состоится выставка, где будут представлены косметологическое и медицинское оборудование, косметические средства, БАДы и другие продукты и технологии для ЗОЖ.