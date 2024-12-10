Международная выставка мебели, интерьерных решений и искусства ARTDOM пройдет с 20 по 22 февраля 2025 года в «Крокус Экспо». Известный дизайнер, основатель и арт-директор итальянской мебельной компании Cappellini Джулио Каппеллини стал амбассадором выставки.

Он расскажет посетителям выставки, как развивать свой бренд, и ответит на вопросы слушателей. Джулио Каппеллини всегда был нацелен на поиск молодых талантов. Вместе с Широ Курамата они создали знаковую коллекцию Progetti Compiuti. В сотрудничестве с австралийским дизайнером Марком Ньюсоном был выпущен Embryo Chair. Том Диксон разработал для Cappellini культовый стул S-Chair, а в 1993 году компания запустила производство кресла Proust от Алессандро Мендини — одного из самых узнаваемых предметов в истории дизайна. Сегодня, благодаря дизайнеру, мир знает таких дизайнеров, как Джаспер Моррисон, Ронан и Эрван Буруллек, Марсель Вандерс, Патрисия Уркиола, которые создали коллекции для компании.

Помимо Джулио Каппеллини, амбассадорами выставки 2025 года выступают Карим Рашид, Артем и Лия Бабаянц, Алексей Дорожкин, Диана Балашова, Олег Клодт, Наталья Белоногова и другие ведущие герои индустрии.

«ARTDOM — это не только пространство для экспонирования брендов, но и нетворкинг, деловая программа с участием ведущих экспертов дизайн-сообщества, профессиональный форум для девелоперов, вневыставочная программа с показами и вечеринками в лучших шоурумах страны, коллаборации и спецпроекты», — считает основатель ARTDOM, креативный директор Дарья Золотова.

Участниками события в феврале станут более 400 иностранных и российских брендов и компаний. Куратор выставки — предметный дизайнер Дима Логинов.