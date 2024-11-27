С 29 ноября по 1 декабря в киноконцертном зале «Эльдар» состоится юбилейный X Международный фестиваль нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф».

В этом году фестиваль получил рекордное число заявок — более 100 работ из 7 стран. Жюри, в состав которого вошли Светлана Быченко, Павел Квартальнов, Александр Свешников и Надежда Беркова, отобрало 24 лучших документальных фильма из России, Ирана и Румынии. 17 фильмов будут соревноваться за главный приз зрительских симпатий в трёх номинациях: «Лучший фильм о природе», «Лучший фильм о традициях, этнографии и фольклоре» и «Лучший научно-популярный, просветительский фильм».

Программа фестиваля включает премьерные показы фильмов «Земля медведей» (режиссёр Генри Микс) и «Аист на крыше» (режиссёр Юлия Шульгина), а также показ таких работ, как «Ямал. По следу овцебыка» (режиссер Евгений Безбородов), «Обгоняя ветер» (режиссер Станислав Шуберт), «Перевал» (режиссер Екатерина Толдонова) и другие. После каждого сеанса состоятся дискуссии с авторами фильмов. Для юных зрителей подготовлены детские мастер-классы и специальная программа анимационных и документальных фильмов.

Отдельная программа посвящена 90-летию со дня рождения писателя и геолога Олега Куваева. 30 ноября откроется выставка «Одиночные путешествия О. Куваева», на которой будет представлен его личный фотоархив. В этот же день состоятся показы документальных фильмов, снятых по сценариям Куваева. Завершится фестиваль 1 декабря показом фильма Светланы Быченко «За русской песней» с выступлением ансамбля «Веретенце», исполняющего курскую народную традицию, и фильмом Валерия Крылова «Гуси. Национальное достояние Японии».